– På Jæren liker vi å handle av hverandre, og å anbefale hverandre.

Å annonsere i lokalavisa, gjerne sammen med nabobedriften, viser seg å gi større oppmerksomhet enn de som står alene, sier Tommy Høyland i Jærbladets markedsavdeling.

– Vi i Jærbladets markedsavdeling er alltid i forkant med å orientere oss. Vi hjelper kunder og annonsører med planlegging og utforming av annonser og kampanjer, forklarer Tommy Høyland.

– Å velge markedsføringsstrategi er ikke enkelt, det forstår vi. Vi ønsker å være kundenes mediepartner, og hjelpe til i jungelen av sosiale medier, lyd og bilde, innholdsmarkedsføring, dm, plakater, nettannonser og avisannonser, legger han til.

Må planlegges

– På Jæren sier vi at det er «jabnå så dræge», og det er sånn du må tenke i markedsføringen og. Litt her og der, lag en god miks. Uansett – det må planlegges, understreker markedskonsulent June Skandsen.

– Når folk på Jæren skal orientere seg, og annonsører skal annonsere tilbud, står ennå print og avisannonser meget sterkt. Faktisk skårer avis på topp, forteller Skandsen.

Når ut til kundene

R. Skretting på Varhaug har drevet i 100 år på Jæren. Tredje generasjon, Reidar Skretting, har overtatt bedriften og driver i en bransje som var spådd nedenom og hjem. Med hjelp fra lojale kunder og synlighet både på nett og papir har bedriften hatt en stor vekst.

– Jærbladet er det mediet som når ut til flest mulig av mine kunder, sier Skretting.

Derfor bruker han både print og nettannonsering på jbl.no.

– Som et supplement er Facebook god og kjapp å ha, legger han til.

I avisen får du hjelp til å planlegge og utforme annonsen – det er herlig når de kjenner deg.

Reidar Skretting

Merker det på kassa

Mizzy-gründer Henriette Holta Toft har i dag tre butikker på Jæren, med planer om en fjerde liggende klar. Hun er aktiv på både Facebook og Instagram. Men hun bruker også avis. Ikke en hvilken som helt avis.

– Jeg bruker Jærbladet, fordi det er den største avisen på Jæren, sier hun.

Alle er ikke i den digitale verden hele tiden. En del er der faktisk ikke i det hele tatt. Skal jeg nå alle mine kunder, må jeg være til stede også hos Jærbladet. Og det beste av alt, jeg ser i kassen at valget mitt er rett.

Henriette Holta Toft

Tilhørighet

I november samler Jærbladets markedsavdeling bedrifter i Hå på egne temasider. Her ønsker man at bedrifter og butikker kan vise sine tjenester og produkter. I tillegg vil Jærbladet ha artikler som vil dekke næringslivet i Hå, med et fokus på bedrifter som legger om til mer energibesparende tiltak som kan spare både miljø og penger.

– Hvorfor samler dere annonser og lager temasider i avisen? Er ikke det ut?

– Nei, det viser seg at det å stå sammen, enten det er geografisk eller bransjemessig gir en veldig oppmerksomhet og tilhørighet, forsikrer Tommy Høyland.

– Tilhørighet er trygt og verdiskapende på Jæren. Vi liker å handle av hverandre, og vi liker å anbefale hverandre. Sånn bygger vi stein på stein på Jæren, avslutter han.

Temasider i Hå

Vil du ha med annonse her? Ta kontakt med en av oss. Innrykk 27. og 29. november.