Brynebyens nye boligområde

Nærmere enn du skulle tro, vokser et nytt og spennende boligfelt frem rett sør av Bryne sentrum. Moderne, arkitekttegnede boliger som passer for alle. Svertingstad Boligutvikling AS følger prosjektet tett og har nå boliger i flere størrelser for salg.



– Fem av boligene som skal oppføres på Svertingstad er etablererboliger med to soverom eller rett og slett en liten bolig for dem som ikke trenger så stor plass, kan megler Bente Fuglestad fortelle.

Hun legger til at to av boligene er familiebolig med tre soverom.

I tillegg skal det også i denne omgang oppføres tre store familieboliger med plass til storfamilien med opptil syv soverom.

– Alle boligene har egen inngang og egen hage, og de er tegnet av arkitekt SjoFasting AS. Dette er moderne boliger med tidløst design som har mange gode funksjoner, bemerker Leif Undheim i Svertingstad Boligutvikling, selskapet som står for gjennomføring av prosjektet.

Sentrumsnært

De har vært med å utvikle boligprosjektene som pågår på Svertingstad, kort vei fra Bryne sentrum.

– Dette er et nytt og spennende felt like sør av Bryne. Rundt om på feltet er det bygget opp skatebane, ballbinge, klatrestativ, lekeplasser, treningsapparater, grillplasser og sittegrupper. Her finner enn flotte uteområder til bruk for hele familien, forteller en fornøyd Undheim.

– Fra feltet og til M44 eller Jernbanestasjonen i sentrum, er det ca. 1,3 km og rundt 14-15 minutter å gå. Nærmere enn det er det nesten ikke mulig å komme, samtidig som man har det landlig og flott i nærmiljøet.

Smart og energivennlig

Det er ikke bare beliggenheten som gjør dette prosjektet annerledes. Det blir også brukt fjernvarme som oppvarmingskilde.

– Boligene vil bli oppført og innredet med vannbåren varme til bruk for oppvarming og varmt tappevann, fortsetter Undheim.

Fjernvarme er miljøriktig for brukeren. Vannbåren varme skaper et godt inneklima.

God standard

– Boligene leveres med hvitpigmentert eikeparkett på gulv i tørre rom og fliser på gulv i bad. På kjøkkenet er det Atrium Hvit fra Norema som er valgt. Vegger i våtrom leveres med flotte tidsriktige baderomspanel. Vegger generelt leveres med ferdigmalte MDF veggpanel.

Lukket parkeringsanlegg

Boligene på Svertingstad har alle en eksklusiv parkeringsplass i lukket anlegg til hver enhet. Men det er mulighet for å kjøpe seg ekstra parkeringsplass ved behov.

Lokal Byggmester

– Det er Byggmester P. Undheim AS som skal bygge boligene, et selskap med lang erfaring og dyktige fagfolk. Dette sikrer en solid og god kvalitet, bygget med ekte, Jærsk stolthet.

Lyst på mer info?

– Her ligger alt til rette for et godt liv, avslutter megler Fuglestad og legger samtidig til at mer informasjon kan fås med henvendelse til Eiendomsmegler Vest v/Bente Fuglestad tlf. 971 62 245 bente.fuglestad@emvest.no