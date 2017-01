Bygger på taket av Jæren

På toppen av Lyefjell kan du se helt til havet. Du finner turområder av ypperste klasse. Nå kan du kjøpe din nye bolig her. Rogalandshus og SI Bygg bygger eneboliger, og snart også rekkehus og leiligheter i praktområdet.





– Det har vært en god respons på boligene, sier Trond Tveit i Rogalandshus.

Alle som har vært i demoboligen vi har satt opp har vært himmelfalne når det kommer til beliggenhet og utsikt.

Eneboligene leveres med dobbel garasje i tillegg til opptil fem soverom, tre bad, to stuer og en takterrasse på hele 25 kvadratmeter.

– Det er bare til å komme innom, vi har visninger i demoboligen hver søndag fra kl. 15.00-16.00, sier Tveit.

Signaturboliger

De syv eneboligene som nå er til salgs, får grunnmuren plassert ca. 220 meter over havet og får et vidt utsyn mot sør og vest og langt til havs.

Eneboligene har rene linjer og en rasjonell planløsning.

– Vi har vært meget opptatt av å ha mye lys inn i boligen og samtidig utnytte utsikten mot sør-vest. Dette har ført til store vindusflater mot jærkysten. Takhøyden er hele 2,60 meter i begge etasjer, noe som gjør rommet ekstra stort, forteller Tveit.

Takterrasse

– Planmessig er alle oppholdsrom i øverste etasje. Med utgang fra stue/kjøkken til en fantastisk takterrasse ligger alt til rette for å kunne nyte utsikten med en nytraktet kaffe i sola på Jærens tak, smiler Trond Tveit.

Samarbeid

Rogalandshus og SI Bygg samarbeider om prosjektet Jærens Tak. Sammen ønsker de at Jærens Tak skal bli en god plass å bo. Totalt vil det komme 100 boliger fra deres prosjekt på Lyefjell, med alle boligtyper inkludert.

I gang

– Vi har allerede solgt ut åtte leiligheter som er under oppføring, fire eneboliger er solgt og to tomter er solgt som det nå bygges på, kan Asle Ingebrethsen i SI Bygg fortelle.

– Andre boligtyper kommer for salg allerede mot slutten av januar. Disse boligtypene er rekkehus og leiligheter, så her vil det bli et godt utvalg for alle som ønsker å bosette seg på Lyefjell, fortsetter Ingebrethsen.

Området

300 meter fra feltet ligger Åsvatnet, det gamle drikkevannet til Time kommune. Her skal det bygges offentlig badeplass som et tillegg til badeplassen som allerede er der.

300 meter bak feltet ligger Ulvatjørn som raskt får skøyteis om vinteren og et fint område for en telttur i nærområdet.

– Nei, en trenger ikke gå langt for naturopplevelsene når en bor på Jærens Tak, humrer Ingebrethsen.

Boligområdet ligger rett ved et stort friområde med baner for skating, fotball og håndball i tillegg til stor lekeplass.

I hverdagen

Lyefjell ble etablert tidlig på 1980-tallet der hensikten var å spare verdifull jordbruksjord i kommunen. Nå bor det mer enn 2 200 innbyggere på Lyefjell.

Tettstedet har barnehager, barne- og ungdomsskole. Det er flotte idrettsanlegg, idrettshall og et aktivt miljø i bygda. Med nyere, lokal dagligvarebutikk får du det du trenger til hverdags. Avstanden til Bryne er omlag 7 kilometer. Med gode bussforbindelser bør det være enkelt å komme til og fra – enten det gjelder videregående skoler, kulturliv, handel, offentlige eller private tjenester.