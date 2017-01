Nå selges det nye leiligheter på Bryne

Tiden er igjen moden for å måle temperaturen i boligmarkedet på Jæren. Rogalands regionen har som kjent på flere områder fått merke nedturen i oljebransjen. I denne perioden har folk vært skeptisk til kjøp av ny leilighet.

Uttalelser fra flere eksperter tyder nå på at aktivitetsnivået i oljebransjen har skrapet bunnen, og at en nå begynner å bevege seg sidelengs eller oppover igjen. Det samme kan fort være tilfellet også med boligprisene i regionen. Etter lengre tid med heftig oppgang, fikk vi en for mange etterlengtet korreksjon i prisene på boliger i Rogaland i 2016. Nå uttaler flere eksperter og meglere også her at vi trolig har sett bunnen for denne gang.

God tro på 2017

Hos Eiendomsmegler1 på Bryne merkes det en stigende etterspørsel på både brukte og nye boliger. Megler Randi Tveit kan også fortelle om at både etterspørsel og salg av prosjekterte boliger har tatt seg opp etter nyttår. Og hun forteller at Eiendomsmegler1 har videre god tro på 2017.

Nå har hun prosjektet Gartnerhagen på Bryne for salg. Det er her solgt leiligheter i alle av byggets fire etasjer, og beslutning om oppstart nærmer seg. Nylig ble en topp-leilighet til 7,5 mill solgt.

Gartnerhagen – kort avstand til det meste

Randi Tveit uttaler seg entusiastisk om Gartnerhagen. «Leilighetsprosjektet, med garasje i kjeller og heis opp til hver etasje, har kort avstand til både sentrum og flotte turområder ved Frøylandsvatnet.

Med leiligheter fra 72-148 m2, alle med romslige balkonger, passer prosjektet for flere. Både yngre som vil ha ting godt tilrettelagt og slippe for mye vedlikehold, samt eldre som kan nyte sin pensjonist tilværelse i trygge og gode omgivelser. Prosjektet er utviklet av Tomtespesialisten AS, og blokken er tegnet av Sjo Fasting Arkitekter, med teglfasader av høy kvalitet, samt innslag av royalimpregnert gråfarget trekledning.

Det er Jærentreprenør AS som vil stå for oppføring av bygget, noe som sikrer en god kvalitet i alle ledd, sier Tveit.

Ny unik leil. 147 m2

Megler Randi Tveit sier videre: «Selv om den ene toppleiligheten nå er solgt, har utbygger nå lagt til rette for en ny leilighet på hele 147 m2. Denne har mange kvaliteter med tre soverom, romslig stue med avskjermet stort kjøkken. I tillegg har den to bad, eget vaskerom, samt garderobe i sammenheng med hoved soverommet. Dette i tillegg til to balkonger. Her bør jærbuen som ønsker seg noe stort og særegent ta kontakt». Hun oppfordrer folk til å oppsøke henne for mer info rundt prosjektet, som også har leiligheter ledig på over 70 m2 og litt under 100 m2.