Slik skaper du den perfekte uteplassen

Det er ikke størrelsen det kommer an på. Her er fire tips til ren hagemagi.



– Flere vil at uteplassen skal henge naturlig sammen med kjøkken og stue. Med litt planlegging kan du forlenge sesongen og skape et trivelig helårsmiljø ute, sier Egil Horpestad, daglig leder i Horpestad Plantesalg.

Våryre rogalendinger har allerede begynt å kaste seg over stemorsblomster, vårlyng og løker i hagesenteret på Tjøtta i Klepp. Med litt planlegging blir uteplassen perfekt. Her er fire steg for å skape solid stemning.

1. Møbler for vestlandsvær

Gradestokken kryper oppover – og vi vil krype inn i myke, fine, behagelige utemøbler. Og helst slippe å gjøre noe med dem! Hagemøbler i kunstrotting og aluminium kan stå ute selv nå regnet plasker over terrassen. En omgang med Zalo og vann, og de er klare for en ny vår.

– Tar du imidlertid inn møblene eller dekker dem med et møbeltrekk, kan du ha dem livet ut. Vi anbefaler alltid å beskytte møblene, råder Horpestad.

Ulike møbler dekker forskjellige behov. Smak og stil avgjør valget.

– Det er veldig populært med møbelgrupper med flerbruksmuligheter. Med litt høyde på bordet kan du bruke gruppen til både spisested og avslapping. Så kan du heller supplere med et par fargerike småmøbler du enkelt kan flytte rundt etter sola, sier hageentusiasten.

Tre populære møbler

Rotting

Kunstrotting har vært på hagemøbel-toppen i flere år, og det med god grunn. Møblene er vedlikeholdsfrie, har lang levetid og passer inn i de fleste stiler. Alt fra sofagrupper til spisestuemøbler og tilbehør får du i flere farger og størrelser.

Vær obs på materialet. Rotting er en fellesbetegnelse på ulike typer plast, og kvaliteten kan være vanskelig å skille for et utrent øye.

– Det er viktig å se på plasttype, gjennomfarging og type flett, råder Horpestad.

Aluminium

Møbler i aluminium har stramme, moderne linjer og glir rett inn i en minimalistisk stil. Du slipper vedlikehold og kan heller bruke tiden på å kose deg ute. I løpet av våren får vi inn grupper som har puter som kan ligge ute i all slags vær.

– Aluminium er mye nettere enn rotting, og blir mer populært for hvert år. Møblene virker luftigere på et lite sted, sier hageeksperten.

Teak

Teak er oljede tremøbler som står godt i all slags vær. Horpestad merker økt etterspørsel etter de solide møblene. Lar du dem stå ubehandlet ute, får de en fin sølvgrå patina med årene.

2. Krukker redder stemningen

Du trenger ikke en stor, frodig bestemorshage for å få den gode vårstemningen ute. Krukker og blomsterkasser skaper idyll på selv den minste balkong. Planter og blomster gir liv og bryter opp harde materialer som betong. Egil Horpestad anbefaler å bruke store krukker med god jord og langtidsnæring.

– Velg krukker i en dus base, og heller frisk opp med et par fargerike potter som du lett kan bytte ut. Med vintergrønne vekster blir hagen et sted å hvile øynene året rundt. Du kan supplere med blomster etter sesong, sier Horpestad.

Fire planter som lyser opp uteplassen hele året:

Buksbom – fin vintergrønn busk

Pieris – vintergrønn, med fine fargede skudd

Vrihassel – dekorative greiner året rundt

Oppstammede små trær – perfekt for små hager, eks. syrin eller pil.

– Med en vanningscomputer til krukker kan du reise vekk med god samvittighet. Plantene står friske og fine når du kommer hjem fra ferie, tipser hageeksperten.

3. Dyrk selv

Stadig flere smaker gleden av å dyrke grønnsaker rett på balkongen. Pallekarmer er urbant og trendy. Kanskje ikke så rart. De tar lite plass, krever lite arbeid – og gir mye glede.

– Et nytt pallesystem fungerer også som romdeler. Du kan designe ditt eget bed. Bygg i høyden og skap et skille mot naboen, eller del av en stor terrasse i flere soner, sier Horpestad.

Har du liten plass, kan du plante i høyden. Mange grønnsaker krever volum for å trives. Da slipper du også å stå med baken i været og slite ut knær og rygg. I tillegg er de så å si fri for ugress og skadedyr. Lite jobb og mye mat, med andre ord.

– Ulike grønnsaker krever ulik høyde, næring og pleie. Vi gir råd om hvordan du planter hver enkelt sort, sier Horpestad.

Du kan også plante bær, krydder og grønnsaker rett i krukker på balkongen. Alt fra blåbærbusker til sukkererter og reddik gjør seg på terrassen.

4. Personlig touch

Horpestad Plantesalg • 30 års erfaring med planter og blomster • Distriktets største utvalg i hagemøbler • Levering på dagen • Alt til hagen – og mye mer

Tekstiler, tepper og myke puter må til for å lage den lune, gode kroken på terrassen. Bruk det du liker, flytt inn og ut på ting. Lek med farger. Lykter, lys og terrassevarmer sørger for stemning langt utover sommerkveldene.

Men før vi kommer så langt, har Horpestad en liten oppfordring til vintertrøtte rogalendinger.

– Legg pelsen ut i sofaen, fyr opp bålpanna og nyt uteplassen allerede nå. Det er koselig uansett, sier han med et smil.